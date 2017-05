Slått ned med flaske og kjepp

Politiet fikk melding ca. klokken 15:40 om at to eller flere personer var involvert i en slåsskamp. Etter kort tid lå en person skadet, mens to la på sprang, opplyser operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt.

Opptrinnet skjedde på NTP-kaia ved Trosvikstranda. Stedet er kjent for politiet som et område der det ofte samles «drikkelag», som politiet kaller det – spesielt når været er bra.

– Offeret er en mann i 30-årene, sier Schie, han er kjørt til sykehus med slagskader.

Mannen skal ha blitt slått med flaske og kjepp, fortsetter operasjonssentralens leder. Skadene er ikke alvorlige, etter det politiet vet.

De to som ble sett løpende fra stedet er ungdommer av somalisk opprinnelse, og politiet har så langt ikke fått tak i dem. Politiet ønsker informasjon og tips fra dem som kan ha sett de to.