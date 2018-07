Slår alarm om drukninger i juli

Fengsel for underslag

En mann fra Mysen er dømt til fengsel i tretti dager for underslag av 30 000 kroner fra egen arbeidsplass, skriver Smaalenenes Avis. Mannen jobbet i en butikk i indre Østfold, og det var selskapets revisor som fattet mistanke om handlelen var gjennomført selv om de var slettet fra kassen. I et møte med arbeidsgiver tilstod mannen at han i en periode over tre år selv hadde fått pengene kontant, men ikke visst hvor mye det var.