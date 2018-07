Drukningsulykke i Rygge

Vitner oppdaget at mannen lå livløs i vannet og fikk ham opp på land, og startet hjerte- og lungeredning i påvente av at nødetatene skulle komme til stedet.

– Ulykken skjedde på et badested med mange andre badende. Det har nok bidratt til at han har blitt tatt raskt hånd om, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NRK.

Ifølge Moss Avis skal vitner ha sagt at mannen kan ha ligget i vannet i opptil sju minutter. Dette kan ikke operasjonslederen bekrefte.

– Jeg vet ingenting om hva som har skjedd eller hvor lenge han lå livløs i vannet. Men det kan dreie seg om et illebefinnende. Politiet fikk melding fra AMK klokken 14.00 og helsepersonell var på stedet da politiet ankom, sier han.

Kort tid senere landet også en luftambulanse. Etter 45 minutter med hjerte og lungeredning ble mannen fraktet med helikopteret til sykehus.

– Den siste tilbakemeldingen vi fikk var at helsepersonell hadde fått igang hjerterytme på pasienten, men at han ikke pustet for egen maskin, sier Sveen.

Flere drukningsulykker

Det har vært flere drukningsulykker i Sør-Norge de siste dagene.

Søndag døde en mann i slutten av 80-årene etter at han ble funnet livløs i vannet ved Vrengensundet på Nøtterøy.

Ambulansepersonell ga førstehjelp, men livet stod ikke til å redde.

Mandag omkom to menn i slutten av 20-årene. Den ene mannen hadde stupt i et område ved Sørenga i Oslo der det er skilt med advarsler om grunt vann.

Den andre mannen omkom etter en drukningsulykke i elva Resa i Resdalen i Trøndelag.

En mann ble mandag kveld sendt til Ullevål sykehus etter å ha blitt skadet i forbindelse med bading på Kadettangen i Bærum, skriver Budstikka.