Skarp konkurranse for norsk travstjerne

Lørdag ble de to siste frikortene til det prestisjetunge travløpet på Åbybanen i Göteborg delt ut. Valget falt på svenske On Track Piraten og italienske Oasis Bi. Sistnevnte viste nylig solid form ved å gå til topps i Klosterskogen Grand Prix i Skien.

Fra før er det klart at Voltigeur de Myrt, Black d'Avril, Kadett C.D., Spring Erom, Nadal Broline, Nuncio, Your Highness og Lionel har fått plass i det ettertraktede startfeltet.

Bak både Lionel og Your Highness står det norske eiere. Björn Goop-trente Your Highness, som er halvt norskeid, vant Olympiatravet i fjor og kommer til Göteborg for å forsvare seieren.

Amerikanske Propulsion, tilhørende den svenske suksesstreneren Daniel Redéns stall, vant det siste uttakingsløpet til Olympiatravet lørdag. Redén valgte imidlertid å takke nei til plassen i kommende lørdags storløp. Hesten sikter i stedet mot det finske storløpet Finlandia Ajo.

Den endelige påmeldingsfristen til årets utgave av Olympiatravet utløper først søndag klokken 12. Dermed kan det i realiteten komme endringer helt fram til da. Åbybanens norske sportssjef Jon Walter Pedersen har imidlertid ikke fått signaler om at det hersker usikkerhet rundt noen av de aktuelle hestene.

Den svenske stjernen Nuncio seiler opp som favoritt til å vinne løpet og seierssjekken på 1,5 millioner svenske kroner. Norskeide Lionel og tittelforsvarer Your Highness er to av utfordrerne.