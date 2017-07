Siktet for knivtrusler

De to som er siktet for vold og knivtrusler i Tistedal er avhørt, og er sluppet fri fra varetekt. Det sier politiførstebetjent Vidar Andersen på etterforskning i Halden. Væpnet politi rykket ut etter melding om trusler søndag. De to ble pågrepet i etterkant, og siktet for kroppsskade. Siktelsene er altså utvidet til også å gjelde trusler med kniv.