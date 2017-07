Sender norske fiskeørner til Sveits

– Her ser vi det er et veletablert reir. Det er stort og her ligger det to, fine fiskeørnunger.

Rune Aae, biolog og lektor i naturfag ved Høgskolen i Østfold, har nettopp klatret til topps i et digert furutre i Sarpsborg kommune. Der har han funnet et fiskeørnreir og skal nå ta med seg en av fugleungene for å sende den på langtur.

– Den skal sendes til Sveits der de har ikke hatt fiskeørn siden 1914, sier Aae.

Fødselshjelp

I fjor fikk Høgskolen i Østfold en forespørsel fra den sveitsiske organisasjonen Nos Oiseaux , som betyr «Våre fugler».

– Vi ble spurt om å være med på et prosjekt for å bygge bestanden opp igjen. Over fem år skal Sveits få 60 fiskeørner, og halvparten av disse skal komme fra Norge, sier han.

Rune Aae og Wendy Strahm har sammen vært ute i skogen, for å finne fiskeørnunger som skal ta med til Sveits. Foto: Lotte Olsen / NRK

– Menneskene har gjort så mye forferdelig mot miljøet. Det er derfor vår jobb å ta ansvar og prøve å ordne opp i noe av det. Fiskeørnen er en viktig nøkkelart for økosystemet, sier biolog Wendy Strahm.

Hun er koordinator for sveitsiske Nos Oiseaux og forteller at fiskeørnene nå settes i bur. De fraktes i morgen til Sveits, hvor de skal tilbringe ett par måneder i bur, før de slippes ut.

Fiskeørn Ekspandér faktaboks Fakta om fiskeørn * Fiskeørnen (vitenskapelig navn Pandion haliaetus) er den eneste arten i fiskeørnfamilien (Pandionidae). * Fiskeørnen er en stor rovfugl og en trekkfugl. Arten er fredet. * Fiskeørnen er 55-60 cm lang, og veier 1100-2200 gram. Vingespennet er på 145-170 cm. Vingene har mørke flekker under vingeknoklene. Den flyr med tydelig knekk på vingene. Gjennom de gule øynene går en svart stripe. * Fiskeørn livnærer seg på fisk, vesentlig karpefisk, gjedde og abbor, opptil 1 kg. * Den jaktar på 20-40 meters høyde, ved å styrtdykke etter fisk som blir fanga med klørne. Den stiller seg av og til på flaksande vingar mens den speider etter fisk. * Nominatformen finst i Skottland, Skandinavia, Tyskland, Polen, Russland, Kina og Japan. I Norge finst den hovedsakelig på Østlandet, men også i østre deler av Trøndelag, Nordland og Finnmark. * Den norske bestanden har gått ned sidan 1970, bare 150-200 par var igjen i 1994. * Fiskeørn bygger vanligvis kvistreir helt i toppen av en stor, glattstamma furu. Hoørna legger 2-4 hvite egg med rødbrune flekkar. Rugetida er 35-38 døgn. Ungene er flygedyktige etter 8-10 uker, i sør-Norge rundt 25. juli, i Finnmark omkring 15. august. Den hekkar helt nære vann. Kilde: Wikipedia

Drar til Afrika

Etter dette migrerer de til Afrika. Og det er her forandringen skjer. Etter Afrika-turen vil fiskeørnen dra tilbake for å hekke, men nå går ikke turen til fødestedet Norge.

– Fiskeørnen er en filopatrisk art. Dette betyr at den vil dra tilbake til stedet hvor den tok sine første vingetak – som nå blir Sveits, sier Strahm.

Sveits har ikke hatt fiskeørner siden 1914. Men nå skal denne og 30 andre norske ørner bytte nasjonalitet, og bli sveitsere, Foto: LOTTE OLSEN / NRK

Har troen

Strahm er overbevist om at prosjektet vil bli vellykket. Fiskeørnen trives i det østfolske landskapet, som ligner på det sveitsiske.

– Sveits har jo det perfekte landskapet med riktig vegetasjon og mye mat. Det eneste vi mangler er fiskeørnen selv! Folk syns også den er så vakker å se på. Bevaringen av fiskeørnen kan hjelpe til med å få folk mer opptatt av og engasjert i å bevare både skog og fugler, sier hun.