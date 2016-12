– Nesten alle Hopaspor-supportere har et forhold til Sarpsborg. Jeg er en fanatisk Hopaspor-fan, men jeg elsker også Sarpsborg 08 og deres supportere fordi de har en form for tilknytning til Hopa og Hopaspor sine supportere, sier Hakan Topaloğlu.

Tyrkeren kommer fra den lille byen Hopa i provinsen Artvin – 3000 kilometer unna Sarpsborg stadion.

Men det er likevel en naturlig grunn til at han, og en liten gruppe andre hardbarka Hopaspor-supportere, følger resultatene til laget som endte på 6. plass i eliteserien sist sesong.

– Både navnet Sarp og nummeret 08 har en spesiell betydning for oss her i Hopa, fortsetter Topaloğlu.

Vil til Norge

Artsvin Hopaspor sine supportere i gatene i Hopa. Foto: Artvin Hopaspor

Sarp er nemlig navnet på den lille landsbyen på grenseovergangen mellom Hopa i Tyrkia og den autonome republikken Adsjaria sørvest i Georgia.

I tillegg er «08» provinskoden i Artvin. Sifferet brukes også først i registreringsskilt på bilene fra området.

Det er også 08 som pryder ryggen på Artvin Hopaspor-draktene når noe skal overrekkes eller markeres – som i bildet i toppen av denne artikkelen.

Hakan Topaloğlu forteller at han har fulgt sarpingene siden de vant 4–2 over Moss i 2008.

– Flere av oss ønsker å dra til Norge i fremtiden og se en kamp sammen med våre Sarp-søsken. Vi ønsker også våre norske venner velkommen til en kamp i Hopa. Vi ser på dette vakre laget fra Norge som vår broderklubb, forteller Hakan Topaloğlu.

Hakan Topaloğlu forteller at Hopaspor-supporterne blir oppfattet å være blant de mest lidenskapelige i Tyrkia. Foto: Artvin Hopaspor

– Helt fantastisk

Gjennom sosiale medier har Topaloğlu også kommet i kontakt med Tommy Kvam, som sitter i styret til Sarpsborgs supporterklubb Fossefallet.

– Hakan kontaktet meg på Facebook i januar i år. Jeg visste ikke hvem det var og selv hadde jeg ingen tilknytning til noen i Tyrkia fra før. Men han introduserte seg og fortalte litt om byen sin og laget han støtter, Hopaspor, sier Kvam.

Dermed var et internasjonalt fotballvennskap født. Tidligere i år dukket også Facebook-gruppen Hopaspor & Sarpsborg Friend Fans opp.

– Jeg fikk vite at Sarpsborg 08 var godt likt i byen Hopa, at de ofte fulgte med på resultatene og at Sarpsborg 08 var ett typisk samtaleemne for disse supporterne, både privat og i fotballsammenhenger. Bare det at de har interesse for Sarpsborg 08 og at klubben og er et samtaleemne der nede er bare fantastisk, synes jeg, forteller Kvam.