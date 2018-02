Sjekk selv: Blir det kulderekord hos deg?

En kaldfront fra Sibir skaper denne uken uvanlig lave temperaturer for årstiden i Sør- og Midt-Norge.

Det er sendt ut OBS-varsel for ising på fartøyer fra Østfold til Rogaland, elever er sendt hjem fra skolen grunnet kulde, og det har oppstått vedmangel flere steder.

Og fortsatt har vi de aller kaldeste dagene foran oss.

Yr sine prognoser for onsdag og torsdag viser temperaturer ned i minus 17 i Trondheim, og minus 14 i både Oslo og Bergen. I indre og mer byfjerne strøk er det langt kaldere – Drevsjø i Hedmark hadde natt til mandag minus 32,5 grader.

Men vil den kalde russiske luften sørge for nye norske rekorder?

Om det skjer der du bor, kan du nå sjekke selv her. NRK har tirsdag hentet inn ferske tall fra 912 værstasjoner tilknyttet Meteorologisk institutt.

Ved å skrive inn navnet på din kommune, kan du se hva kulderekorden er:

Finn kulderekordene i din kommune Kulderekordene Tabell en av en Kommune Arbeidsledighet i prosent Karasjohka-Karasjok - Karasjok -51.4ºC Røros - Røros -50.6ºC Guovdageaidnu-Kautokeino - Kautokeino -50.3ºC Karasjohka-Karasjok - Cuovddatmohkki -49.8ºC Spitsbergen - Green Harbour -49.4ºC

Finner du ikke kommunen din? Slik har vi laget søket

Gislefoss: – Det blir kulderekorder

Statsmeteorolog og NRK-værmelder Kristian Gislefoss føler seg trygg på at vi vil se nye kulderekorder i løpet av uken. Men nøyaktig hvor mange, tør han ikke tippe på.

– Vi diskuterte det her (på Meteorologisk institutt), men kom frem til at jeg ikke kan gjette på noe tall. Vi skal jo være litt seriøse, sier Gislefoss og ler.

Han påpeker at vi torsdag bikker over i mars, og tror spesielt rekordene for den måneden står i fare.

– Det blir noen rekorder – det føler jeg meg ganske sikker på. Vi får i alle fall håpe på det, for det er jo alltid gøy med rekorder. Selv om kulderekorder kanskje ikke er det hyggeligste, påpeker Gislefoss.

KALDT PÅ KYSTEN: Kristian Gislefoss trekker frem Sørlandet og Vestlandet som områdene der det blir kaldest i forhold til normalen. – Særlig i områder nært kysten, hvor man nå nærmer seg den tiden der døgnmiddeltemperaturen vanligvis ligger på pluss i stedet for minus. Foto: Kristin Granbo / NRK

Les også: Minusgradene kan koste deg dyrt

Kan være kaldere enn rekordene

Hanne Heiberg, forsker ved Meteorologisk institutts avdeling for klimatjenester, påpeker at privatpersoner denne uken kan komme til å måle enda lavere temperaturer enn det som er registrert, og eventuelt blir registrert, som rekorder.

– Det er faktisk sannsynlig at vi ikke treffer akkurat det kaldeste overalt med måleinstrumenter, sier Heiberg.

– Ja, folk vil helt sikkert kunne gå ut og finne lavere temperaturer enn det vi registrerer. Der jeg bor, i Bærum, er det to grader forskjell bare på noen hundre meter, sier Gislefoss.

– Vi setter ikke nødvendigvis våre målere de kaldeste stedene, men på steder som skal representere et større område, påpeker statsmeteorologen.

Vind øker kuldefølelsen

Indre deler av Østlandet ligger an til å få de aller laveste temperaturene. Gislefoss trekker imidlertid frem Sørlandet og Vestlandet som områdene der det blir kaldest i forhold til normalen.

Aller kaldest blir det tidlig om morgenen, før solen står opp.

Sterk vind gjør også at det føles enda kaldere enn det gradestokken skulle tilsi.

– Temperaturen i Oslo var for eksempel minus åtte tirsdag klokken 14. Men vinden har vært oppe i 15 meter per sekund. Det gir en effektiv temperatur på rundt minus 20, forteller Gislefoss.

Merknader til kulderekordsøket: