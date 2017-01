Pris til tegne-Øistein

Tegneren Øistein Kristiansen fra Sarpsborg mottok i dag språkpris for sin bruk av Østfold-dialekt i sine TV-programmer for barn. Prisutdeler Landslaget for språklig samling (LSS) mener Øistein Kristiansen bidrar til økt språktoleranse med sitt språkvalg i mediene.