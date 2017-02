Pris til Dynatec

Østfold-bedriften Dynatec AS tildeles i dag pris fra Norsk Forening for Automatisering. Dynatec AS, som er lokalisert i Askim, får prisen for sitt verdensledende arbeid innen avansert maskinering, pilotarbeid innen fornybar energi og for sitt store engasjement for studenter gjennom sitt bedrift/skole-prosjekt i fylket. Dynatec AS satser blant annet innen fornybar energi, og har utviklet en helt ny måte å utvinne superrent silisium som brukes i solcellepaneler.