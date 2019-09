Pøsregn i vente – flomfare på Østlandet

Statsmeteorolog Martin Granerød hos Meteorologisk institutt sier at det kan komme opp mot 30 millimeter nedbør i løpet av tre timer.

Statsmeteorolog Martin Granerød forteller at det kan bli mye regn på Østlandet fra tirsdag morgen. Da kan det være lurt å finne frem paraplyen. Foto: Kamilla Pedersen / met.no

– Det blir en del regn i forbindelse med en varmfront som kommer. Det er nord og øst for Oslofjorden som er mest utsatt slik prognosene er nå, og vi venter mellom 20 og 30 millimeter nedbør på tre timer den første delen av tirsdag morgen, sier han til NRK.

Det er usikkert hvor regnet treffer og hvor mye som kommer. Meteorologisk institutt vurderer derfor fortløpende om det skal sendes ut farevarsel for nedbør eller ikke.

Har sendt ut flomvarsel

Mandag ettermiddag sendte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut varsel om flomfare på gult nivå. Det har regnet mye den siste tiden, så det er allerede stor vannføring i mange elver og mye vann i bakken.

Det kan ifølge NVE føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver.

– Det har regnet ganske mye den siste tiden, så bakken er allerede mettet. Det kan føre til en del problemer, sier Granerød.

Lørdag opplyste Meteorologisk institutt at det allerede en uke inn i september hadde kommet mer nedbør enn normalt for hele måneden i Oslo. Nedbørsmengden hittil i september var da oppe i 94,1 millimeter, mens septembernormalen er på 90 millimeter.

NORGES VENEZIA: Flere av gatene i sentrum av Fredrikstad ble fylt av vann da det kom 50 millimeter nedbør på to timer. Foto: Merete Aarøy

Vannskader koster milliarder

De siste årene har skader på bygninger på grunn av styrtregn økt med 800 prosent, ifølge en rapport Cicero har utarbeidet på oppdrag fra If Forsikring.

Der bransjen normalt betaler ut rundt én milliard kroner årlig i naturskadeerstatninger, ble det betalt ut en kvart milliard etter regnværet i Oslo og Fredrikstad de siste to ukene.

Etter at det kom inn over 1000 skademeldinger etter regnet i Fredrikstad, uttalte Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If til NRK at han knapt hadde sett verre.

– Dette er en av de største værhendelsene de siste årene. Det kommer til å bli en Wikipedia-artikkel om dette, sier han.

Skadene førte også til at forsikringsselskapet Fremtind, som er en sammenslåing av Sparebank1 Forsikring og DNB Forsikring, krevde at det blir opprettet en egen klimatilpasningsminister.