Én uke ekstremvær har kostet en kvart milliard kroner

– Vi regner med at skadene vil passere en kvart milliard kroner for hele bransjen, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige Forsikring.

Der bransjen normalt betaler ut rundt én milliard kroner årlig i naturskadeerstatninger, ble altså en fjerdedel av dette betalt ut på en uke.

Det skjedde etter at det kom 50 millimeter regn på tre timer i Oslo-området. I Fredrikstad kom det i helga like mye nedbør på to timer. Kjellere over hele byen ble fylt av vann fordi vann- og avløpssystemet ikke taklet vannmengdene. Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If har knapt sett verre.

– Dette er en av de største værhendelsene de siste årene. Det kommer til å bli en Wikipedia-artikkel om dette, sier han.

VÅTT: Slik så det ut i kjelleren til Elisabeth Eilert i Fredrikstad søndag. Foto: PRIVAT

– Manglende politisk forståelse

Slikt vær krever drastiske tiltak, mener forsikringsbransjen. Nå krever Fremtind, som er en sammenslåing av Sparebank1 Forsikring og DNB Forsikring, at det blir opprettet en egen klimatilpasningsminister.

– Vi ser tegn til manglende politisk forståelse for hva vi står overfor. Dette handler om klimatilpasning vi uansett må gjennomføre selv om vi skulle nå målet om å begrense global oppvarming til to grader. Ekstremt vær er den nye normalen, sier administrerende direktør Turid Grotmoll.

Kollegene i Gjensidige er positive til forslaget.

– Vi er glade for alle gode krefter som kan bidra med tilpasninger med tanke på den tiden vi er inne i med villere og våtere vær, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.

– Evig runddans

En ting er at det kommer mye regn på kort tid. Kim Haukeland Paus er doktoringeniør hos Asplan Viak, og er spesialisert på vann- og avløpsteknikk. Han forklarer at skadene blir ekstra store fordi avløpssystemet mange steder er gammelt. I tillegg bygges det tettere i mange sentrumsområder.

– Dette er ikke noe vi kan gjøre over de neste 50 årene. Det er nå det lønner seg å utføre analysene og gjøre valgene rundt hvor vannet blir ledet hen, sier Paus.

Nylig presenterte forsikringsselskapet If resultatene fra en spørreundersøkelse blant norske kommuner. Den viser blant annet at store kommuner har kommet lenger i arbeidet med klimatilpasninger enn små kommuner. De fant også ut at kommuner som har opplevd ekstremvær har gjort mer enn andre.

Informasjonsdirektør Jon Berge mener de noe av utfordringen er at klimatilpasningsarbeidet ligger på flere ulike departementer og statlige instanser.

– Da blir det fort en evig runddans der alle peker på hverandre og ingen tar tak i det. Så kanskje klimatilpasningsminister kunne vært et godt forslag. Samtidig må vi tro at klimaminister Elvestuen kan ta tak i dette, sier Berge.

Elvestuen svarte ikke på NRKs henvendelse onsdag.

NORGES VENEZIA: Flere av gatene i sentrum av Fredrikstad ble fylt av vann da det kom 50 millimeter nedbør på to timer. Foto: Merete Aarøy