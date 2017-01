Tilskuere får igjen penger

Mange tilskuere gikk skuffet hjem fra Winter Classic-oppgjøret på Fredrikstad stadion fordi de ikke så banen. Prosjektleder for Winter Classic, Sverre Jarild, sier i dag til Fredriksstad Blad at det ikke var tenkt å selge billetter til de tre nederste radene på stadion. Plasser med dårlig innsyn skulle kostet 175 kroner, men ble solgt for ordinærpris på 330 kroner. Enkelte vil få refundert mellomlegget, sier prosjektlederen.