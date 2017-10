Østberg ned en plassering

Rallyfører Mads Østberg ble kjørt fra av belgiske Thierry Neuville på den tiende fartsprøven i Rally Catalunya, og er nå to sekunder bak i sammendraget. Østfoldingen skriver på Twitter at han blir stadig bedre kjent med bilen, og at han etter 10 av 19 fartsprøver synes den er fantastisk.