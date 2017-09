Etterforsker ran av eldre

De fire som ble pågrepet for et ransforsøk av en 89 år gammel kvinne i Rygge onsdag sjekkes nå opp mot lignende saker i Østfold. Det kan være de samme som ranet en 85-åring i Sarpsborg for en uke siden, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Flere andre eldreran i Mysen, Ås, Oslo, Drammen og på Romerike undersøkes også.