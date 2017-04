Norsk kortfilm til topps New York

Filmen er regissert og produsert av Kristin Ulseth og det var skuespilleren Whoopi Goldberg som valgte den ut til å være med i animasjonsdelen av filmfestivalen Tribeca.

Der gikk den helt til topps og fikk prisen «Best Animated Short».

– Det er ganske fantastisk! sier illustratør Lisa Aisato til NRK.

Historien i filmen er basert på Aisato sin bok Odd er et egg fra 2010. Det er også 35-åringen som har designet karakterene og tegnet bakgrunnene i filmen.

– Jeg har egentlig vært veldig involvert og det var veldig mye mer jobb enn jeg hadde trodd på forhånd. Men det har vært en spennende prosess og jeg har lært masse, sier Aisato.

Og nettopp bildene i filmen ble trukket frem i begrunnelsen til juryen.

«Vi synes historien i denne animerte kortfilmen er søt og rørende. Vi ble også veldig imponert over de vakre bildene, som var kunstneriske, kule og uforglemmelige. Filmskaperen viser talent».

Filmen er basert på barneboken til Lisa Aisato. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

– Norske animatører er i verdensklasse

Regissør Ulseth mottok prisen i New York torsdag kveld og møtte i den anledning både Goldberg og Tribeca-festivalens medstifter Robert De Niro.

– Kristin er jo i New York for å motta prisen og hun er overveldet og veldig glad. Selv er jeg både glad og sjokkert over at en bitteliten norsk film kan gjøre det så bra på en så stor festival, sier Aisato.

Avdelingsdirektør Stine Helgeland i Norsk filminstitutt gleder seg over prisen til filmen om Odd, som er så redd for å knuse hodet sitt at hele livet hans har gått i stå.

– Norge har et sterkt animasjonsmiljø som tidligere har bidratt til Oscar-vinnere og Oscar-nominerte animasjonsfilmer. Prisen til «Odd er et egg» i Tribeca og den sterke norske deltakelsen i Annecy er nok en bekreftelse på at norske animatører er i verdensklasse, og at historiene de forteller har internasjonal appell, sier hun.