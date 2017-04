Brann i Asko-lager blusset opp igjen: – Flammene vesentlig redusert nå

Brannmannskaper fra både Follo, Moss, Rygge, Oslo, og Sarpsborg jobber med å slukke brannen i et Norges største varelager.

Det ble også oppdaget en ammoniakk-lekkasje i lageret til Asko, men lekkasjen ble stengt ved 15.30-tiden.

– Det er noe mer kontroll på brannen nå. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking, men røyken er ikke lenger så skadelig, opplyser Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt.

– Folk trenger ikke lenger å evakuerer fra hjemmene sine i Vestby, men folk som bor 400 meter fra det brennende lagerbygget bør holde vinduer og dører lukket. Brannvesenet har mye bedre kontroll på stedet nå, og brannen er vesentlig redusert, sier Høyer.

SLIPPER VANN: Brannvesenet jobber for å få kontroll. Brannhelikopteret slipper her vann fra lufta, på brannen som sprer seg i taket av lageret. Foto: Birger Kjølberg / NRK

17 brannbiler

Politiet ba tirsdag ettermiddag folk som bor i området øst for Asko, til og med Bjerkeskaug og langs E6 syd ned til Kjenn, om å evakuere seg selv.

Folk som bodde innenfor en radius på 2,5 kilometer fra brannen måtte også holde seg innendørs med lukkede vinduer.

Ifølge Vestby avis ble flere barnehager i området stengt, og kommunen ba foreldre komme å hente barna sine.

– Vi har noe sånt som 17 brannbilder på stedet, det er ganske voldsomt, sa Roger Andersen i Alarmsentral øst, ved halv fire-tiden tirsdag.

Ifølge brannvesenet er det snakk om en fullt utviklet takbrann i lageret.

– Brannvesenet sliter fordi frysevarene på lageret smelter, faller ned på gulvet og tar fyr, sier NRKs reporter Birger Kjølberg som er på stedet.

Osloveien stengt - ansatte evakuert

Brannen er synlig fra flere steder på Østlandet. Her ser man røyken fra Hurum, på andre siden av Oslofjorden. Foto: Anne Karin Pessl-Kleiven/NRK

.

De ansatte ved Asko ble rakst evakuert fra bygningen.

– De som er i umiddelbar faresone er evakuert. Vi har fått rapporter fra patruljer på vei til stedet, at røyken er synlig fra Ås. Vi antar at det er som på fredag, ganske tykk og kraftig røyk, sa operasjonsleder Gisle Sveen i Follo, kort tid etter at brannen blusset opp igjen.

Osloveien forbi Asko er sperret av ved Toveien i sør og Garderveien i nord.

Trafikken på E6 går foreløpig som normalt, men tungtransport som skal til Asko slipper ikke inn på området nå, opplyser politiet.

Fylkesvei 6 ved Vestby Mølle er også stengt.

Foto: Andreas Jonassen / NRK

Brukte halvannet døgn på slukking

Lageret tilhører grossistselskapet Asko, som leverer dagligvarer til Norgesgruppens kjeder.

Allerede i 17-tiden fredag begynte det å brenne kraftig i lagerbygget som ligger i Vestby i Akershus, og det tok halvannet døgn før brannvesenet hadde fått kontroll over brannen.

Rundt 300 kvadratmeter av takkonstruksjonen hadde da brent. Administrerende direktør Tore Bekken i Asko anslo mandag at det trolig vil ta et halvt år eller mer før de kan starte gjenoppbygging av frysevareanlegget.

Så sent som tirsdag morgen ble det meldt at brannvesenet fortsatt jobbet med etterslukking, før den ved halv tolv-tiden blusset opp for fullt igjen.