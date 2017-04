Et døgns forsinkelse på frossenmat på Østlandet

Fredag begynte det å brenne i fryselageret til matvaregrossisten Asko i Vestby. I dag blusset brannen opp igjen. All frossenmaten på lageret er ødelagt

Tore Bekken, Asko. Foto: ASKO

– Det er dramatisk for oss. Vi var i ferd med å få opp logistikken for å få ut varer til kundene. Nå er vi veldig spent på hvordan den siste utviklingen vil påvirke det i dagene som kommer, sier Tore Bekken, administrerende direktør for Asko.

Sykehus, matbutikker og restauranter

Asko er Norgesgruppens matvaregrossist. Firmaet leverer 80 prosent av alle dagligvarene til Kiwi, Meny, Bunnpris, Spar og Joker. I praksis leverer Asko alt som ikke er brød, melkevarer, brus og øl til matbutikkene.

Den delen av Asko-lageret som er i brann i Vestby leverer frosne matvarer til butikker i Østfold. I tillegg leverer de frossenmat til restauranter, hotell, kantiner, kiosker, bensinstasjoner, sykehus og sykehjem på hele Østlandet.

– Vi er stort sett ett døgn forsinka i forhold til vår normale drift. Men det er jo alltid sånn at butikker og serveringssteder har litt lager ute hos seg også. Jeg tror det merkes i svært liten grad nå. Jeg vil tro det er lite utsolgt-situasjoner i butikk så langt.

Tror ikke forbruker vil merke noe

Mens frossenmaten er ødelagt, går leveransene av tørrvarer og kjølte produkter som normalt.

– Dette gjelder jo bare frosne varer. Ofte vil det være gode alternativer på kjølte varer. Hvis du ikke får kjøpt frosne pølser, så får du kjøpt kjølte pølser. Vi tror ikke den vanlige forbrukeren vil merke noe.

Planen til Asko er å få varer som skulle vært i fryselageret på Vestby sendt til 4-5 andre lagre på Østlandet, for eksempel til Brumundal.

– Hvis det fortsatt bare er frysa på Vestby som er skadd når dagens brann er slukket, så blir det ingen konsekvenser for planen vi har lagt for å få ut varer.