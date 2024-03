Øl, gamle biler og god gammeldags råning. Skjærtorsdag inntar hundrevis av nordmenn grensebyen Strömstad.

I Norge er politihelikopteret satt inn for å følge med på trafikken på hovedveiene i Follo og Østfold under påskeutfarten.

På svensk side av Svinesund har politiet bemannet opp for å sørge for at festen går for seg i så ordnede former som mulig.

– Vi kommer til å jobbe forebyggende mot at det blir for mye fyll i byen. Hvis man ikke oppfører seg, blir det fyllearresten, sier innsatsleder Martin Johansson.

Fra billig flesk til glattcelle. Slik ble skjærtorsdag i Strömstad en fyllefest.

Politiet i Strömstad er klare til å ta imot nordmenn skjærtorsdag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Skal tåle litt bråk

Når festen er over i Strömstad, ligger alt til rette for nachspiel i festningsbyen Halden.

Der har Halden Car Meets rigget opp til fest, i motsetning til i fjor. Da var store deler av sentrum sperret av for å hindre at rånerne samlet seg.

– Vi skal tåle litt bråk og litt støy én dag i året. Denne tradisjonen betyr så mye, for så mange, sa ordfører Fredrik Holm (H) til NRK onsdag.

Onsdag startet oppriggingen til etterfesten på Høvleriet i Halden. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Lang tradisjon

I årevis har nordmenn valfartet til den svenske grensebyen på skjærtorsdag.

Mens butikkene holder stengt i Norge, er torsdagen i påskeuken en vanlig hverdag i Sverige.

Etter krigen var målet å hamstre billig flesk og sukker. Nå handler det mest om god stemning, fyll og råning.

– Det er en tradisjon som de fleste i Strömstad synes er hyggelig, sier Strömstad-ordfører Kent Hansson til Nettavisen.