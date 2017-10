Neste sverdslag blir i retten

Lederen av partiet Alliansen, Hans Lysglimt Johansen fra Fredrikstad, må i retten etter at han gikk med sverd på en valgkampstand i Oslo i august. Det skriver VG. Lysglimt Johansen nektet å betale et forelegg på 8 000 kroner for å bære våpen på offentlig sted. Sverdet er en pyntegjenstand, sier Lysglimt Johansen til avisen. – Jeg kan ikke forstå annet enn at det hele må være en slags misforståelse.