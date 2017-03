Negativ til Rygge Airport-søknad

Rådmannen i Sarpsborg går inn for å avslå søknaden om pengestøtte fra selskapet Rygge Airport. Rådmann Unni Skaar mener planene om en reåpning av Moss lufthavn Rygge ikke er godt nok begrunnet. Tidligere har Fredrikstads rådmann gått inn for det samme, formannskapene i de to kommunene tar stilling i saken i løpet av de to neste ukene.