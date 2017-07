Mye kontanter i bil på grensa

Tollerne på Ørje stanset en mann fra Litauen med 52500 norske kroner i bilen. Mannen sa at pengene ikke var hans, og at han ikke visste at de lå i bilen. Pengene er beslaglagt inntil videre. De som tar med seg mer enn 25000 kroner i kontanter ut av landet må melde fra om det.