Comet vant etter straffer

Comet Halden vant kampen mot Nidaros etter straffeslagkonkurranse. Mats Weberg scoret den avgjørende straffen og sørger for to viktige poeng til haldenserne. Comet ligger nederst på tabellen i kvalifiseringsserien, men har fortsatt mulighet til opprykk. Nidaros, Manglerud, Kongsvinger og Comet kjemper om to eliteserieplasser.