Det var i fjor at Halden-ordfører Thor Edquist (H) fikk ideen om å bygge et monument på stedet der granittblokka som senere ble til Monolitten i Frognerparken ble hentet ut i 1926.

Monolitten av Gustav Vigeland er hugget ut av en steinblokk fra Iddefjorden i Halden. Lørdag åpnes et museumsbygg i samme dimensjon som steinblokken i steinbruddet. Foto: Nina Skurtveit / NRK

Idd og Enningdalen Historielag tente på ideen, og siden den gang har de jobbet på spreng med å rydde området, bygge en utedo, utbedre en brygge og ikke minst oppføre et 17 meter langt trebygg etter målene av granittblokka.

Inni bygget er det en utstilling over stenhoggerindustrien.

I fjor høst kontaktet historielaget kommunen og beskrev planene.

– Det første vi gjorde var å søke om byggetillatelse. Da fikk vi til svar at dette ikke var søknadspliktig, sier Eivind Løvås, som er leder i historielaget.

Eivind Løvås erkjenner at Idd og Enningdalen historielag må ta på seg skylden for at det ikke er søkt om byggingen. Foto: Basel Adham Kherallah/NRK

Prosjektet vokste

Etter mindre enn et års arbeid er alt klart for åpning, en åpning initiativtaker Edquist står for lørdag 9. september.

Men etter at kommunens folk var på befaring i området i slutten av august, fikk historielaget beskjed om at de likevel måtte søke om tillatelse.

– Det er nok i all hovedsak vår egen skyld. Da vi søkte i fjor, så søkte vi bare om å få bygge kopien av denne blokka. Men underveis har prosjektet utviklet seg og vi har gjort flere ting, sier Løvås.

Denne utedoen er en av tingene som gjør at historielaget skulle ha søkt om tillatelse. Foto: Basel Adham Kherallah/NRK

Kommunen mener nå at prosjektet er mer omfattende enn de fikk inntrykk av i planleggingsfasen

– Etter befaringer ser vi at tiltaket har fått en slik karakter at det burde vært søkt om, sier kommunalsjef for teknisk drift i Halden kommune, Ulf Ellingsen.

Hva har endret seg på ett år?

– Den såkalte Monolitt-kassa har fått et litt mer museumspreg enn vi innså i starten. I tillegg er det gjort arbeider på noen brygger og satt opp en utedo. Det anser vi å være søknadspliktig. Når det er sagt, er det ikke gjort noen tiltak der som ikke kan reverseres, sier han.

Ulf Ellingsen i Halden kommune sier at prosjektet har blitt større enn kommunen hadde fått inntrykk av da planene først ble lagt frem. Foto: Basel Adham Kherallah/NRK

Håper på løsning

Ordfører Edquist har sittet i prosjektgruppa, men sier selv at han ikke har hatt noen rolle overfor kommunen i søknadsfasen. Det er historielaget som har stått for denne dialogen, og Edquist henviser derfor til Løvås for detaljene i hva som har skjedd.

Løvås sier åpningen går som planlagt – selv uten godkjenning.

– Vi er instruert av kommunen om at vi må søke om tillatelse for de tingene vi har gjort. Det skal vi selvfølgelig gjøre. Men jeg tror uansett at vi skal få en fin dag på lørdag, sier han.

Løvås synes likevel at pålegget om søknadsplikt kunne kommet tidligere.

– Ja, vi synes kanskje det. Men når det er sagt, så ser ikke vi noen dramatikk i dette. Vi har en god dialog med kommunen og regner med at det skal løse seg, sier han.

Det er uvisst om det får noen konsekvenser at bygget åpnes uten at det er godkjent.

På spørsmål om kommunen burde skjønt tidligere at prosjektet var søknadspliktig, svarer kommunalsjefen slik:

– Det er godt mulig. Man kan alltid gå inn i alle prosesser og ta selvkritikk. Men det er her vi er nå og vi skal få denne saken inn på riktig spor.