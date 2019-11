Bokhandlerprisen 2019 er tildelt Lisa Aisato for boken «Livet – illustrert». Det er ansatte i bokhandlere over hele landet som stemmer fram prisvinneren.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) delte ut prisen på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo tirsdag.

– Det føles veldig godt. Jeg ble ekstremt overrasket da jeg fikk beskjeden, for jeg konkurrerte mot noen av de beste forfatterne i Norge. Så jeg ble veldig overrasket og veldig glad da jeg vant, sier Aisato til NRK.

NRKs anmelder beskrev boka slik i sin anmeldelse:

«Lisa Aisatos samling av illustrasjoner er en hyllest til det helt vanlige, høyst usikre – men akk så vakre livet.»

Lisa Aisato får prisen for boka «Livet – illustrert». Illustrasjon: Lisa Aisato / Kagge forlag

Overrasket over billedbok vant

Lisa Aisato debuterte som forfatter i 2008 og har skrevet og illustrert seks egne barnebøker. Hun er også en av landets mest ettertraktede illustratører og har blant annet illustrert bøker for Tor Åge Bringsværd, Klaus Hagerup, Maja Lunde, Linn Skåber og boken «Snart sover du» skrevet av søsteren Haddy Njie.

Boken «Livet – illustrert» har allerede nådd et opplag på 70.000. Aisato sier det var en ekstra overraskelse at det var en billedbok som ble kåret til årets beste bok.

– Jeg tenkte at en billedbok ikke ville nå helt opp, men at det var et hyggelig klapp på skulderen å bli nominert. Så det var veldig overraskende, sier hun.

Aisato har selv sagt at meningen opprinnelig var å sette sammen en bok med hennes beste tegninger, men at den endte opp som en bok med illustrasjoner rundt livets milepæler gjennom barndom, ungdom, voksenliv og alderdom.

– Jeg har forsøkt å være ærlig og ta utgangspunkt i mitt eget liv. Og så tror jeg mange kjenner seg igjen situasjonene i boka og det jeg forteller om.