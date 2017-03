Leverte håndgranat på døra til politiet

Halden kan få ny klubb

Ildsjeler jobber for å starte opp ny håndballklubb etter at Halden HK meldte seg konkurs denne uken. Det skriver Halden Arbeiderblad. Initiativgruppen må ha 400.000 kroner i startkaptial innen søndag kveld for at ny klubb skal bli en realitet. Halden Idrettsråd har allerede bevilget 50.000 kroner, skriver avisen.