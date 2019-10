– Det er forferdelig tråkig. Jeg tenker på dyret som har lidd.

Bonde Tore Mads Holte står på jordet på Hvaler. Med utsikt til sjøen går flere kuer og beiter. Men i helgen ble idyllen på gården brutt.

Under en presenning ligger en dø ku. Den måtte Holte selv avlive i helgen.

Tore Mads Holte fortviler etter at en av kyrne hans trolig har fått i seg små aluminumsbiter. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Etter førsteslåtten fant bonden en halv brusboks av aluminium på jordet. Men tørkesommeren i fjor ga dårlig med fôr, så Holte har allerede begynt å mate kyrne med årets halm.

– Jeg regner med at brusboksen har gått inn i rundballepressa. Sannsynligvis har kua fått i seg skarpe metallbiter fra fôret.

Tør ikke ha beite langs veien

Problematikken er langt ifra ny, forteller leder i Bondelaget i Råde, Per-Erik Tofteberg. Men han mener at problemet har vært økende de siste årene.

– Det blir kastet flere og flere bokser langs veiene og hvis boksene havner i pressa er metallbitene nesten umulig å få øye på. Kyrne blir skåret opp innvendig.

Tofteberg, som selv har kyr, tør ikke lenger å ha gras og beite langs hovedveier.

– Hvert eneste år plukker jeg mange bokser før jeg går i gang med slåtten. Likevel ser jeg gang på gang at det ligger metallbiter på fôrbrettet, forteller han tydelig beveget.

Også Tine Meierier bekrefter til NRK at problemet har blitt mer omfattende på landsbasis.

Tofteberg mener aluminiumsbokser har blitt et samfunnsproblem.

– Nå er det ikke så mange glassflasker igjen, de er erstattet med plastflasker, og da er det heller ikke store problemer med glasskår rundt omkring. Men disse boksene... Det burde gå an å gjøre det på en annen måte.

Pantesatsene på bokser og flasker ble økt fra én til to kroner i 2018. Men Bondelaget vil at panten på bokser skal økes til minst fem kroner slik at flere benytter seg av ordningen i stedet for å kaste dem i naturen.

– Det må en større økning til for at vi skal få en adferdsendring blant folk flest, sier styremedlem Bjørn Gimming i Bondelaget.

– Skummet fra munnen

Kua på Hvaler ble sakte, men sikkert i dårligere form etter å ha gått drastisk ned i vekt.

– På lørdag så jeg at hun sto krokete, helt bøyd, som om hun hadde noen forferdelige smerter i magen. Da skummet det også fra munnen hennes, forteller Holte.

En bonde i Hordaland fant alle disse boksene på sitt jorde i 2017. Arkivbilde. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Kua falt utmattet over ende og klarte ikke reise seg igjen. Holte så ingen andre alternativer enn å la den slippe. Nå frykter han og kona Kari Reinertsen at flere kyr går samme triste skjebne i møte.

– Vi vet jo ikke om det er flere som har fått det i seg, sier Holte.