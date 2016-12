Krav om biodrivstoff sikrer investering

De fire samarbeidspartiene ble lørdag enige om et innblandingskrav i bensin på 20 prosent for biodrivstoff innen 2020. Det er ingen ulempe for Borregaard.

Selv om Borregaard ikke har biodrivstoff som hovedsatsningsområde, så er biodrivstoff et av flere produkter de får ut av sitt bioraffineri, forklarer direktør for organisasjon og samfunnskontakt ved Borregaard, Dag Arthur Aasbø.

– Vi har allerede levert en del inn i dette markedet, og så er vi akkurat i gang nå med å utvide produksjonen av bioetanol til dette biodrivstoffmarkedet. Så sånn sett passer det bra at man øker ambisjonen om økt bruk av skogsbasert eller avfallsbasert biodrivstoff inn i markedet.

Den investeringen som vi er i gang med blir da veldig fornuftig og fremtidsretta. Dag Arthur Aasbø, Direktør Organisasjon og samfunnskontakt

Oppgraderer produksjonsanlegg for 63 millioner

Borregaard har vært i bioetanolmarkedet i mange år. I høst kom meldingen om at de investerer 63 millioner kroner for å oppgradere produksjonsanlegget for bioetanol.

– Vår bioetanol går til flere formål, der biodrivstoff er et av flere mulige bruksområder. Og sånn sett så har vi en litt robust markedsstrategi og flere mulige anvendelser, og det synes vi nok er betryggende.

– Med den ambisjonen man har nå med å øke biodrivstoff basert på f eks. skog, så gjør de vårt konsept enda mer interessant. Og den investeringen som vi er i gang med blir da veldig fornuftig og fremtidsretta, sier Aarbø til NRK Østfold.

Oppgraderingen skal stå ferdig om et år.

Skepsis hos enkelte miljøorganisasjoner

Mens generalsekretær i WWF Nina Jensen twitrer «Et kraftig løft for natur og klima», så er andre mer skeptiske til kravet om at 20 prosent av det vi fyller på tanken skal inneholde biodrivstoff.

Både Greenpeace og Naturvernforbundet er bekymret over satsingen på biodrivstoff.

– Jeg er redd det vil rasere natur i Norge eller utlandet, har Greenpeace-leder Truls Gulowsen tidligere sagt til NRK.