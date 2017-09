Kraftig økning i grensehandelen

Økningen er på 1,4 milliarder kroner – 11 prosent – fra perioden juli 2015 til juni 2016. SSB-tallene viser dessuten at nordmenn reiste på i underkant av 7,9 millioner dagsturer over grensen for å handle mat og drikke fra juli i fjor til juni i år, nesten 650.000 flere dagsturer enn i tilsvarende tolvmånedersperiode ett år tidligere.

Bransjeorganisasjonen Virke ser med bekymring på det de betegner som en svimlende vekst i grensehandelen.

– Grensehandelen har økt over tid. Dette går direkte ut over tusenvis av norske arbeidsplasser. Både bønder, matprodusenter og butikkansatte påvirkes av dette, sier direktør Ingvil Størksen i Virke Dagligvare.