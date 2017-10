Mistenkt for 16 innbrudd

Fire menn er varetektsfengslet, mistenkte for en rekke tyverier og innbrudd i Rygge og Råde. De ble pågrepet for en uke siden. – Vi har grunn til å tro at de står bak en del tyverier og grove tyverier fra boliger i Rygge og Råde den siste måneden, sier krimsjef Jan Onarheim i Vansjø til Moss Avis.