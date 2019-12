Kjørte gjennom en hage – flyttet garasje flere meter

– Lastebilen fortsatt rett frem i svingen like over eiendommen. Han har kjørt tvers gjennom hagen og inn i en garasje. Lastebilen er skadet, og hele garasjen er antakelig ødelagt og flyttet på, sier innsatsleder Arild Skarø i politiet.

Utkjøringen skjedde på Karlsøya i Sarpsborg tirsdag ettermiddag.

Mistet bremsene

Ifølge politiet virker ikke skadene på sjåføren å være alvorlige, men han undersøkes nå. Heller ingen andre kom til skade.

– Vi er fornøyd med at det ikke var noen i garasjen eller på ferden lastebilen har hatt, sier operasjonsleder Gisle Sveen.

Det kunne nemlig gått verre. Lastebilsjåføren har trolig mistet kontrollen ned en bakke. 50-100 meter unna garasjen ser det ut til at lastebilen har kjørt inn i noen steiner og trær i veikanten.

I bunnen av bakken har ikke lastebilen klart svingen, og i stedet kjørt over en grøft og gjennom hekken. På vei over en gressplen var den bare en drøy meter unna husveggen, og ferden endte altså i garasjen.

Lastebilen kjørte gjennom en hekk og en hage før den traff veggen på garasjen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Hadde nylig vært på EU-kontroll

Ifølge politiet har lastebilen, som ikke hadde noen last på planet, nylig vært på EU-kontroll. Sjåføren har opplyst til politiet at han opplyste at bremsene sviktet.

De vil undersøke nærmere hvordan noe slikt kunne skje.

– Vi må jobbe med å finne ut av det tekniske, og også snakke mer med føreren så raskt som mulig. Vi jobber med begge disse sporene, sier Sveen.

Det vil trolig ta tid før lastebilen blir berget. Garasjen den kolliderte inn i har nemlig flyttet seg flere meter, og politiet frykter at den kan rase sammen.

Derfor er naboene varslet, og den møysommelig jobben med å undersøke hva som har skjedd og deretter fjerne lastebilen skjer først i morgen.