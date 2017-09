Kjemper for døgnåpen tollstasjon

Årjäng kommune kjemper fortsatt for at tollstasjonen ved Hån, på svensk side av grensen ved E18, skal være døgn-åpen. Det melder Sveriges Radio Värmland. Det svenske Tullverket meldte for et år siden at de vil stenge tollstasjonen nattestid. Politikere i Årjäng viser til at det satses mye på strekningen mellom Oslo og Stockholm nå, og synes en nattestengt tollstasjon passer dårlig inn i det bildet.