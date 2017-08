Justisministeren vil ikke redusere støy fra beredskapssenter

– Jeg er ikke villig til å inngå kompromiss i den grad det er snakk om her – støyredusering som går langt utover det som er nødvendig, understreker justis- og beredskapsminister Amundsen overfor NTB.

Statsråden inviterte tirsdag medlemmer fra justiskomiteen og stortingsrepresentanter for Oslo, Akershus og Østfold til et informasjonsmøte om planene for det nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune.

– Barn kan ikke sove ute

Men utenfor departementet ble Amundsen møtt av en frustrert lokalbefolkning fra aksjonsgruppa «Stopp støyen», som mener statsråden bør få på plass ytterligere tiltak for å begrense støyen.

– Taraldrud ligger i den tettest befolkede kommunen i Akershus og er i nærheten av sju barnehager og 13 skoler. Vi snakker om 2.800 skolebarn og 750 barnehagebarn. Derfor ønsker vi at alle skytebaner blir bygget inn. Vi vil også at mesteparten av helikoptertrafikken blir flyttet til Rygge lufthavn. Da kan vi leve med senteret, sier aksjonsmedlem Paal Sjøvall til NTB.

Han forklarer at støyen fra helikoptertrafikken vil ligge på rundt 80 desibel. Et av anleggene som kommer til å ligge 700 meter unna en barnehage, vil ha et lydnivå på 65 desibel.

– Kommuneoverlegen har sagt at barnehagebarn ikke lenger kan sove ute. Så vi jobber konstruktivt. Politiet skal varsle barnehagen om øvelser slik at de kan ta inn barna som sover ute på dagen, sier Sjøvall.

– Ingen politisk kjekling

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mener det er uaktuelt å godta kravene fra aksjonsgruppa.

Ifølge justisministeren har departementet innført flere støydempende tiltak for det planlagte beredskapssenteret.

– Vi skal blant annet benytte støyvoller, som er utover det som opprinnelig ble planlagt. Vi vil bruke dem på flere plasser og i ulike retninger, forklarer Amundsen.

Han mener det er umulig å godta kravene fra aksjonsgruppa og at de i verste fall kan koste liv.

– Det er helt uaktuelt å flytte helikoptertrafikken til Rygge. Det er totalt uaktuelt å ha overbygde øvingsanlegg. Dette handler om at vi må ha et beredskapssenter som skal ivareta vår sikkerhet. Vi trenger et nasjonalt beredskapssenter. Erfaringene fra 22. juli har lært oss det. Da må vi få det på plass, og da kan det ikke bli gjenstand for politisk kjekling, svarer Amundsen.

