Innbruddstyv felt i retten av Solo-flaske

– Det som er spesielt i akkurat dette tilfellet, er at funnet av DNA på Solo-flasken samholdet med fornærmedes forklaring om Solo-flasken, og gjorde den til et sentralt og ikke minst avgjørende bevis i saken, sier politiadvokat Jalal Khan til VG.

Det var sommeren 2016 at mannen brøt seg inn i en hytte på Siljeholmen på Hvaler, og stjal verktøy, flere flasker alkohol og personlige eiendeler tilhørende hytteeieren.

I tillegg hadde han rotet rundt i hytta. Men ettersom hytteeieren skulle ha besøk samme kveld som hun oppdaget innbruddet, valgte hun å rydde og vaske før politiet fikk undersøkt åstedet.

Under opprydningen kom hun over en kork som tilhørte en flaske med Solo som hun hadde hatt stående uåpnet i kjøleskapet. Senere fant hytteeieren brusflasken liggende utenfor verandadøren.

Politiet undersøkte hytta først fem dager at kvinnen hadde kontaktet dem om innbruddet. De fikk da en pose som inneholdt både korken og tomflasken.

Fant DNA på flasketuten

I dommen fra Fredrikstad tingrett får politiet kritikk for mangelfull etterforskning av saken.

«Det er en svakhet ved og et dårlig utgangspunkt for etterforskningen at den først startet fem dager etter at forholdet ble anmeldt, og etter at åstedet var ryddet og rengjort», står det.

Solo-flasken derfor ble et avgjørende bevis for å få dømt mannen.

Saken gikk i Fredrikstad tingrett i januar. Nå er mannen dømt til 45 dagers betinget fengsel. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Hans DNA ble nemlig funnet på flasketuten, noe han selv stilte seg helt uforstående til. Han forklarte i retten at han ikke kunne drikke Solo fordi det gir ham halsbrann.

Han mente også at han ikke var på åstedet da hendelsen fant sted, og erkjente derfor ikke straffskyld.

Utelukker at beviset ble plantet

Retten mente at den eneste mulige, alternative forklaringen var at DNA-beviset var plantet på åstedet av hytteeieren eller andre, noe de anså som svært lite sannsynlig.

«Det er i realiteten svært vanskelig å se for seg hvordan noen skulle greid å manipulere dette, især sett hen til at tiltalte har forklart at han ikke drikker Solo. ... Retten anser derfor at muligheten for at DNA-beviset er plantet forblir en hypotese som retten reelt sett kan utelukke.»

Retten mente mannen burde dømmes til 45 dager ubetinget fengsel, men han fikk strafferabatt fordi saken lå hos politiet i ett år før den kom til retten.

Dommen ble derfor gjort betinget. Den er ikke anket og er nå rettskraftig.

Mannens forsvarer Lars Dahlback beskriver overfor VG saken som uvanlig.

– Det er ikke ofte man kommer borti saker der DNA blir brukt som avgjørende bevis i retten, sier han til avisen.