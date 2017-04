Ingen har meldt seg etter at Noa (8) ble bitt av hund

Det var i 19.30-tiden mandag kveld at åtte år gamle Noa var ute og lekte i strandkanten nær familiens hytte på Husebystranda i Råde.

En hund kom løpende mot gutten, hoppet på ham og beit ham i ryggen.

Moren til Noa, Hilde-Marlen Wåhlberg, har nå lagt ut bilder av sønnens skader på Facebook i håp om at politiet kan få inn tips i saken.

– Eier har fremdeles ikke meldt seg. Vi håper at han fremdeles vil gjøre det. Vi trenger ikke å få vite hvem det er om de snakker direkte med politiet, skriver Wåhlberg til NRK.

«God voksen med mørk caps»

Noa ble plastret sammen og har det etter forholdene greit, forteller moren Hilde-Marlen Wåhlberg. Foto: Privat

Ifølge Wåhlberg klarte Noa å sparke bort hunden, før hundeeieren kom for å se hvordan det gikk med ham. Da hadde hundeeieren gitt 8-åringen beskjed om at han måtte dra til legevakta.

– Så vi vet at mannen fikk med seg at Noa ble skadet. Mannen er beskrevet som godt voksen, ikke spesielt høy, kraftig og med mørke klær og mørk caps, skriver moren på Facebook.

Hun er også opptatt av å presisere at hun ikke er ute etter at hverken hunden eller eieren skal straffes.

– Jeg forstår veldig godt at dette er et uhell. Og jeg er ikke ute etter hverken hund eller eier for at de skal betale på noe vis, men å kunne fortelle mine barn og de andre her som er skremt av hendelsen at hunden blir passet på så det er ingen fare å gå rundt her slik de gjorde før.

– Har hatt flaks

Noa måtte få behandling hos legevakten etter å ha blitt bitt. Foto: Privat

Wåhlberg forteller videre at det etter forholdene står bra til med sønnen.

– Det ser ut til at vi har hatt flaks og det ikke vil være varige men annet enn ett arr. Mmen vanskelig å si noe enda før sårene har grodd.

Onsdag dro hun til politiet for å anmelde saken. Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med politiet angående saken fredag ettermiddag.