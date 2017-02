Ikke topp flyt for Østberg

Mads Østberg taper litt tid på alle fartsprøvene av Rally Sweden. På den 16. fartsprøven ble han nummer åtte, 19 sekunder bak Latvala som ligger best an i knivingen om seieren. Likevel skriver Østberg på Twitter at han nyter å kjøre på de snødekte veiene i Sverige.