Hanna Bjørgunn Gansmoe går tur med hunden Bella forbi gravlunden hver dag. Hun har flere ganger sett svanen stå bak én spesifikk gravstein, og her om dagen hadde den også lagt seg ned i hvilestilling.

– Jeg har snakket med mange andre folk som har observert det samme. Den pleier å være der når jeg går forbi i ti-tiden, sier Gansmoe.

Hun forteller at mens det hun tror er en hannsvane oppholder seg ved gravsteinen, må moren klare seg alene med ungene. Gansmoe og flere andre undrer seg over hva svanen egentlig gjør.

Svanen virker tam og skal ikke ha en aggressiv atferd.

Her kan du vurdere selv hva svanen gjør.

– Merkelig oppførsel

Christoph Fürst, gravlundsformann ved Vestre gravlund, er ansvarlig for Østre i ferieperioden. Han har også lagt merke til svanen og forteller at det er to gravsteiner den vanligvis ligger ved. Svanen er daglig på besøk.

– Det er en merkelig oppførsel. Den har valgt seg ut to gravplasser med svarte steiner som ligger i nærheten av hverandre. Svanen ser vel en annen svane i den, tror jeg.

Fürst forteller at de har ventet på klager fordi de trodde svanen ville være til hinder for besøkende, men de har ikke hørt noe ennå.

Forbipasserende har lurt på hva svanen egentlig driver med. Ifølge ornitolog Bjørn Frostad speiler den seg trolig i gravsteinen. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang

Anne Grethe Haraldsen er pårørende ved den ene gravplassen svanen holder til. Hun forteller at svanen stadig vekk har ødelagt blomstene. Gravsteinen har et blankt belegg både foran og bak, noe som gjør at hun tror svanen speiler seg. Nå har hun tatt vekk blomstene.

– Den får bare være der til den blir ferdig, men det er litt kjedelig fordi det blir så stygt. Jeg har prøvd å jage den vekk flere ganger, sier hun og legger til at den ikke har vært sint mot henne.

Vanskelig å si hvorfor

Etter å ha sett bilder av svanen ved gravsteinene, forteller ornitolog Bjørn Frostad at det som er en hannsvane sannsynligvis har fattet interesse for sitt eget speilbilde.

Også ornitolog Jan Ingar Båtvik mener at svanen ser seg selv i steinen, men at han tror det er en annen svane han ser.

– En hannsvane er ikke mer intelligent enn at et speilbilde vil oppleves som en konkurrent. De er veldig beskyttende mot sine små og passer på området de opplever som sitt, sier Båtvik.

At svanen ikke oppleves som aggressiv, kan forklares med at har nok med svanen i steinen.

– Det handler jo om instinkt og ikke fornuft. Han skjønner ikke at han egentlig står og dummer seg ut for andre, sier Båtvik.