Her dukker den skotske lekebåten opp i Oslofjorden

– Barna elsker dette! Folk som finner skuta er så hyggelige! sier en overveldet pappa MacNeill Ferguson på telefon fra Skottland.

Ideen var å lage en avansert flaskepost, og de valgte en lekebåt. De tettet alle hullene og forsterket båten. Dessuten festet de en ekstra tung kjøl under den.

29. mai lot de det stå til og sjøsatte skuta fra Peterhead i Skottland.

GOD REISE: Det er tre måneder siden skuta «Adventure» ble sjøsatt i Skottland. Nå har den nådd Oslofjorden. Foto: Privat

På skuta har de festet et brev der de ber dem som finner skuta om å sende dem en mail med bilder, samt å sette farkosten tilbake på sjøen.

På de tre månedene som har gått siden sjøsettingen er den funnet på en strand i Danmark og oppi et tre i Sverige.

I ET TRE: Utenfor østkysten av Sverige ble skuta funnet i et tre. Båten ble reparert før den ble sjøsatt igjen. Foto: Privat

Funnet utenfor Hvaler

Onsdag denne uka var det Haakon Braathu Haaverstad i Statens naturoppsyn som fant den.

– Jeg seilte utenfor Vesterøy på Hvaler og fikk øye på mikro-seilskuta på et par hundre meters avstand. Jeg fisket den opp, og så at det var en slags Playmo-skute, sier han.

Haaverstad lot seg imponere over hvor sjødyktig skuta har blitt. Han synes dessuten eksperimentet er artig, og har kontaktet familien som sendte den.

– Dette blir en ordentlig dokumentasjon på hvordan havstrømmene fungerer. Det er ikke overraskende at båten har fulgt den ruta den har gjort, men det er morsomt å få det dokumentert slik, sier Haaverstad.

Vil frakte den bort

Avsenderne ønsker at skuta skal komme lengst mulig, men frykter at den kan komme til å «stange» mot norskekysten lenge.

Haaverstad har tilbudt seg å frakte den til sør- eller vestlandet før sjøsetting. Det setter Ferguson pris på.

Og han drømmer om at den skal gå enda lenger.

– Prosjektet har vært en suksess så langt, og planene er veldig åpne. Kanskje finner vi noen som reiser ut av Nordsjøen og vil sjøsette den i Atlanterhavet eller et annet sted. Jeg er veldig åpen, sier han.

JOBBET: Harry og Ollie Ferguson gjorde mye av jobben med skuta selv før de sjøsatte den. Foto: Privat

Fikk hjelp til reparasjon

Ferguson forteller at han til vanlig jobber med å arrangere turer og lære bort friluftsliv. Skuteprosjektet er et av 500 eventyr han gjennomfører med guttene. Mange av dem handler om friluftsliv, men de har også sendt Lego-figurer ut i verdensrommet.

Og gjennom eventyrene har han latt seg imponere over hvor mange hyggelige folk de kommer i kontakt med.

– Folk er sjenerøse, og de forstår at dette inspirerer barn til å bli med på eventyr. For eksempel hjalp de som fant skuta i Sverige oss med å reparere båten før de sendte den ut igjen. Det er vi veldig takknemlige for, sier Macneill.