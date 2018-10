I et hav av levende lys og kranser samlet familie og venner seg i sorgen over å ha mistet en kjær sønn, bror og venn.

På vei inn i middelalderkirken i Eidsberg, med 450 plasser, tok mange seg tid til å skrive i en minnebok som var lagt fram.

Folk ga hverandre klemmer og støtte i den tunge tiden. Begravelsen ble innledet til tonene av sangen «Everglow» av Coldplay.

Heikki Bjørklund Paltto vokste opp i den lille byen Mysen i Eidsberg. Lokalsamfunnet har vært sterkt preget av drapet på 24-åringen.

Den siste uka har det blitt arrangert flere minnestunder for Palttos venner og bekjente, særlig i fotballmiljøet i byen.

Paltto spilte fotball for Mysen fra han var liten og har vært en del av miljøet rundt klubben også etter at han la opp som spiller.

To dager før begravelsen, tirsdag 23. oktober, ble mannen som er mistenkt for drapet pågrepet av politiet i Frankrike etter å ha vært på flukt i over en uke.

Media har blitt bedt om å holde en lav profil i begravelsen. Ingen fotografer får være til stede i kirken under selve begravelsen, og media er også bedt om å holde avstand til bårefølget etter begravelsen.

Venner tok avskjed på Facebook

Paltto ble drept én uke før han skulle fylt 25 år. På bursdagen hans la flere av vennene ut meldinger på Facebook-siden hans. NRK har fått tillatelse til å gjengi noen av disse.

Venninna Maria Hillestad skriver:

«Du var god til å formidle meningene dine samtidig som du holdt roen. Samtidig var du åpen for innspill og respekterte de rundt deg. Det er en kvalitet jeg alltid vil beundre, og kanskje det jeg husker best med deg.»

Heikki Bjørklund Paltto begraves fra Eidsberg kirke torsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han hadde også mange venner fra militæret, og flere av dem mimrer tilbake til tiden de hadde sammen. Adrian Dahle skriver:

«Glad jeg møtte deg i militæret og fikk muligheten til å oppleve ditt gode vesen. Du vil savnes av mange. Håper de tar vare på deg der du er nå, spesielt siden det er din bursdag i dag. Hvil i fred, Paltto, en dag pusser vi kanskje tenna sammen igjen!»

En annen militærvenn er William Reinemo Aasgård. Han beskriver Paltto som en som alltid hadde et smil på lur:

«Engasjert, omgjengelig, ærlig og en gutt med en fantastisk humor er det jeg husker best med deg.»