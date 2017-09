Haug til spansk toppklubb

Haldenseren Kjetil Haug (19) har signert for den spanske La Liga-klubben Girona. Halden Arbeiderblad skriver at det dreier seg om en utlånsavtale ut 2017. Haug er under kontrakt med britiske Manchester City, og håper oppholdet i Spania gir ham mer kamptrening på seniornivå.