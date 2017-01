Har ventet i åtte år på å få sone

Han skulle møtt til soning i dag – men fengslinga er utsatt fordi mannen er sterkt funksjonshemmet.

– Jeg ringte for å høre om alt var klart for å ta meg imot. Da var svaret at jeg ikke skulle komme til soning i dag, at det blir utsatt til august. Dette gjør meg svært frustrert, det virker jo som om de ikke vil ha meg i fengsel, sier han og sukker.

Ledelsen i Halden fengsel vil ikke kommentere saken.

Dømt for uaktsomt drap

Bilulykken skjedde 18. juni 2006. Holm og en kompis kjørte bil sammen med ei venninne. De tre vennene var på vei til Oslo og kjørte på E18. Den tekniske rapporten etter ulykken viste at bilen hadde en hastighet på mellom 138 og 162 kilometer i timen da bilen traff en midtdeler på E18.

Venninnen på 18 år døde momentant, mens Kim André Holm og kompisen overlevde. Prøver som ble tatt viste at mennene var påvirket av narkotika og alkohol. Holm fikk en hjerneskade som gjør at han blir lettere sint. Ifølge Smaalenenes Avis ble begge guttene i Høyesterett dømt for uaktsomt bildrap i 2009. De fikk to år og én måned fengselsstraff.

Forsiden til Smaalenenes Avis 19. juni 2006. Foto: Smaalenenes Avis / Faksimile

Før den første ankesaken kom opp havnet Holm i slåsskamp forteller han til NRK. Da brakk han nakken og ble lam fra nakken og ned. Da soningsdatoen kom, kunne ikke Halden fengsel ta ham imot. De har nemlig ikke mulighet til å håndtere handikappet hans. Det samme skjedde for tre år siden.

– Det tar på psykisk å måtte vente på å sone. Det gjør meg sliten. To ganger har jeg prøvd å ta livet mitt, sier han.

Ifølge TV2.no har Holm pådratt seg to andre dommer, for verbale trusler mot hjelpepleiere og besittelse av cannabis.

Frykter at det vil gå enda lengre tid

Holm kan ikke forlate landet så lenge han ikke har sonet. I dag bor han i en leilighet i Askim og får hjelp av fem assistenter. Han sier at han gjerne vil ta straffen.

– Det som har skjedd kan ikke rettferdiggjøres, men da har jeg i hvert fall tatt straffa mi. Men jeg får jo ikke gjort det, sier han.

Holm sier han har kommet med mange forslag.

– Jeg har blant annet spurt om å få sone med fotlenke. Men da var svaret at det bare var for 12 måneder, sier han.

Nå må han vente til august, men frykter at det kan gå enda lengre tid.

– Jeg er redd for at det bare blir utsatt igjen. Er det dette her jeg skal se på resten av livet, spør han og peker ut vinduet.