Har fisket ti gjedder på over 10 kilo

Kjørte for fort - ble stoppet av UP

UP har hatt kontroll i Solli Seppoveien i Sarpsborg, melder politiet på Twitter. Seks personer fikk forenklede forelegg for hastighet. Høyeste hastighet var 69 kilometer i timen i 50-sona. En person fikk anmerkning for mange prikker og en annen fikk gebyr for manglende beltebruk.