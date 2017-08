Har brukt 100.000 kroner på å lete etter «Bamse» – nå kutter SAS støtten

Nå er det imidlertid slutt på tålmodigheten. Flyselskapet kutter all videre økonomisk støtte til leteaksjonen, men tilbyr 20.000 kroner til hundeeierne.

Familien sier nei takk til tilbudet.

– Så lenge hunden er observert og i live, så synes jeg SAS er ansvarlige. Hvis vi takker ja til dette, så regner jeg med at vi fristiller dem for resten av ansvaret, sier hundeeier Heidi Elisabeth Haanstad.

Det var for fire uker siden at blandingshunden «Bamse» så sitt snitt til å rømme fra Gardermoen etter at matmor Melika Haanstad (17) landet på Gardermoen etter en flytur. Da Melika ventet på at Bamse skulle komme inn på bagasjebåndet etter turen, kom bare et tomt bur med åpen dør.

Observert flere ganger

Det ble umiddelbart satt i gang en omfattende leteaksjon etter hunden i og rundt flyplassområdet på Gardermoen.

Frivillige har lagt ned hundrevis av timer i letingen, og mer enn 1400 mennesker har engasjert seg via en Facebook-gruppe.

Under leteaksjonen skal hunden ha blitt observert flere ganger, men den har klart å stikke av.

Nå har flyselskapet SAS gitt beskjed til familien om at de vil kutte de økonomiske bidragene til leteaksjonen.

FORSVANT: 17 år gamle Melika og hunden «Bamse» før den forsvant under transport på Gardermoen. Foto: Privat

– Vi har gått langt utenfor våre juridiske forpliktelser på grunn av sakens natur, sier pressekontakt Tone Sund i SAS til Fredriksstad Blad.

De opplyser at de har brukt et sekssifret beløp til kjøp av diverse utstyr, feller, viltkamera og sørget for å ha sporhunder i søket og stilt hotellrom til disposisjon.

Startet pengeinnsamling

En av dem som synes SAS gir seg for tidlig, er Fred Magne Skillebæk. Han har engasjert seg som talsperson for leteaksjonen.

– Vi synes det er horribelt og forkastelig. Man kan ikke behandle en savnet hund som bagasje. SAS har et klart ansvar, og kan ikke løpe fra det, sier Skillebæk til Fredriksstad Blad.

Nå har han startet en innsamlingsaksjon slik at letingen kan fortsette, skriver han på Facebook-siden.

Matmor Heidi Elisabeth Haanstad sier hun ikke aner hvor mye som har kommet inn fra aksjonen så langt, men sier hun setter stor pris på engasjementet.

– Det viser seg at folk bryr seg selv om ikke SAS gjør det. Nesten alle man kjenner har eller har hatt et dyr, så de klarer å sette seg inn i situasjonen, sier hun.

Hun håper innsamlingen skal gjøre det mulig for familien å si nei til tilbudet om 20.000 kroner fra SAS.

– Dette er penger som skal gå til søket slik at vi ikke blir tvunget til å si ja til pengene fra SAS, sier hun.