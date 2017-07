Full leteaksjon etter Bamse

Melika Haanstad (17) stod natt til lørdag og ventet på at hunden hennes Bamse skulle komme inn på bagasjebåndet etter ferie på Alicante. Men det eneste sporet av Bamse viste seg å være et tomt bur med åpen dør.

– Bamse har kommet seg ut av buret når de har lastet av bagasjen. Det er en stor feil fra SAS sin side. Dette skulle aldri ha skjedd, sier Haanstad.

Melika og Bamse før han forsvant ut av buret. Foto: Privat

Det var VG som først skrev om saken.

Savnet over et døgn

Bamse har nå vært savnet i 34 timer. Haanstad er redd for at Bamse har kommet seg langt av gårde.

– SAS brukte én time på å kontakte meg etter at Bamse hadde rømt. I tillegg tok det over to timer før jeg fikk være med å lete. En hund kan ha kommet langt på denne tiden, sier hun.

Bamse er en liten hund og ikke så lett å finne. Foto: privat

SAS betaler nå for hotell for familien ved Gardermoen slik at de kan være nærmere søket.

– Dette skal ikke skje

Pressevakt for SAS, Tonje Sund, beklager at den syv år gamle chiuauaen er forsvunnet.

– At et kjæledyr forsvinner skal ikke skje og vi er veldig lei oss for dette. Vi har i utgangspunktet gode rutiner på frakt av kjæledyr og kommer til å gjennomgå situasjonen internt i etterkant. Fokuset vårt nå er å finne hunden, sier hun.

Sund vet ikke detaljene rundt hvordan døren til buret har åpnet seg, men påpeker at de tar søket alvorlig.

Pressevakt i SAS, Tonje Sund, beklager at Bamse er borte. Foto: Pressefoto

– Mannskap fra SAS, Airport patrol og Nokas er noen av dem som har vært involvert. I natt har vi lett med varmesøkende kameraer, sier hun.

Ved spørsmål om eventuell erstatning, svarer Sund at det eneste fokuset så langt er å ha tett kontakt med familien og finne Bamse i god behold.

Skulle ønske det var en større hund

Flere frivillige har meldt sin interesse i saken. Rundt 15 personer fra Facebook-siden «Med hjerte for hunder på rømmen reserveløsning» har lett både i går, i natt og hadde i formiddag ny oppstart.

Noen de frivillige som er med på å lete etter Bamse. Foto: Nina Hawkline Mathiesen

– Dette er en veldig trist historie. Vi skulle egentlig stengt av hele Gardermoen og stormet flyplassen for å finne Bamse. Og så skulle det vært en større hund, sier en av administratorene bak siden, Nina Hawkline Mathiesen.

Hun forteller de fordeler området under letingen. De har også skrevet ut plakater i tillegg til å ha god kontakt med dem som kjenner området godt.

Nina Hawkline Mathiesen er en av dem som har vært med å lete nesten uten stans siden lørdag formiddag. Foto: Privat

– Vi stopper ikke før vi finner Bamse. Å gi seg er ikke et alternativ, sier Mathiesen.

Ser mørkt ut

Eier Haanstad er redd for at Bamse ikke vil komme tilbake.

– Det er som å lete etter en nål i en høystakk, så jeg syns det ser mørkt ut. Men jeg er glad så mange hjelper til, sier hun.