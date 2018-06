Gutt (9) døde etter drukning

Ulykken ble varslet om av politiet i 13-tiden på søndag. Da var nødetatene på stedet ved Bingedammen, som ligger sentralt i Fredrikstad.

En ni år gammel gutt ble fløyet til Rikshospitalet med redningshelikopter, der det ble påvist at tilstanden var kritisk.

Seksjonsleder for etterforskning i Fredrikstad-politiet, Rune Albertsen, bekrefter dødsfallet.

– Vi er informert om at gutten døde på sykehus i går ettermiddag. Han vil bli obdusert i løpet av dagen, men det antas at drukning er dødsårsak.

Bingedammen ligger ikke langt fra Fredrikstad sentrum. De to guttene har badet sammen, da den ene av dem skal ha gått for langt ut og kommet under vann. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Ifølge Albertsen har det vært to unge gutter som har badet i Bingedammen, og den ene har gått for langt ut, mistet fotfestet og kommet under vann.

Ifølge politiet var gutten ikke svømmedyktig.

Nabo hentet opp

Det var en beboer i området som fikk gutten opp av vannet og startet førstehjelp.

Bingedammen er et tjern som ligger i skogsterreng i Bydalen, nordøst for Fredrikstad sentrum. Dammen er dels vannkilde for byens befolkning.

