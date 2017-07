Buss mot nazisme til Fredrikstad

En gruppe personer fra venstresiden i Oslo er lørdag formiddag på vei i buss til Fredrikstad for å gi sin støtte til dem som har mobilisert mot nazisme i Fredrikstad. Det skriver Fredriksstad Blad. Gruppen sier de ikke kommer for å demonstrere, men for å «støtte folk i Fredrikstad som står under angrep nå», sier talsmann Petter Helstad Torp.