Svensk grensepoliti aksjonerte

Svensk grensepoliti avdekket ni mulig ulovlige innvandrere under en storkontroll ved et dagligvarefirma i Strømstad på torsdag. Det skriver Bohusläningen. Politiet mistenker at firmaet har utnyttet innvandrere som svart arbeidskraft. – Vi utreder nå om de ni har rett til å være i Sverige, sier grensepolitiets gruppeleder Mikael Holmgren.