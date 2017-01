Fortsetter søk på Kornsjø

Søket etter den savnede kvinnen fra Halden som trolig gikk gjennom isen på Kornsjø, fortsetter. – Det krever spesialutstyr fordi råken, hvor vi mener kvinnen har gått igjennom, er et par hundre meter fra land. Vi skal gjøre et nytt dykk i dag, sier utredningssjef i politiet i Åmål, Magnus Wallin. Han sier de er så sikre på at kvinnen har gått igjennom, at de ikke foretar andre typer søk.