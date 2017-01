Fortsetter søket etter savnet kvinne

Fant savnet tyvegods

To menn ble i natt stoppet i Greåkerdalen med falske kjennetegn på bilen. Da fant politiet også en dieseltank som stammet fra et innbrudd i Råde. Politiet etterforsker nå saken videre, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Runar Eriksen. De to mennene er fra distriktet.