To anmeldt for promillekjøring

En kvinnelig bilfører ble lørdag kveld anmeldt for promillekjøring etter at politiet stoppet henne i Vestbygda i Onsøy i Fredrikstad. Blåseprøven viste 1,2 i promille, og kvinnen ble derfor anmeldt for promillekjøring. Hun ble også fratatt førerkortet. Ved 3-tiden natt til søndag ble en mann i 40-årene tatt for promillekjøring på Kråkerøyveien i Fredrikstad. Det ble tatt blodprøve, og mannens førerkort ble tatt i beslag, opplyser politiet på Twitter.